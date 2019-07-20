الموجز
بعد تداول مقطع لأخصائي يصرخ في ممرضة ، أكدت وزارة الصحة السعودية أنها سوف تقوم بالتحقيق .
وقالت الصحة في تغريدة عبر حسابها بتويتر : ” حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم..الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام” .
وأشارت في تغريدة أخرى : “سيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.”
مفاجأة بقضية الممرضة وأخصائي الأشعة
في مفاجأة من العيار الثقيل، اعتذر مصور مقطع مستشفى محايل، والذي أظهر أخصائي أشعة في المستشفى وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له.
واعتذر المصور في مقطع فيديو آخر، بالقول: فهمت الأمر خطأ، الدكتور كان عنده حادث مروري، وأنا لم أعرف ذلك وفقاً لجريدة المواطن .
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» السعودية : التحقيق بشكل عاجل في فيديو الممرضة والأخصائي .. مصور الفيديو يعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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