«الصحة» السعودية : التحقيق بشكل عاجل في فيديو الممرضة والأخصائي .. مصور الفيديو يعتذر

الموجز

بعد تداول مقطع لأخصائي يصرخ في ممرضة ، أكدت وزارة الصحة السعودية أنها سوف تقوم بالتحقيق .

وقالت الصحة في تغريدة عبر حسابها بتويتر : ” حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم..الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام” .

وأشارت في تغريدة أخرى : “سيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.”

Advertisements

مفاجأة بقضية الممرضة وأخصائي الأشعة

في مفاجأة من العيار الثقيل، اعتذر مصور مقطع مستشفى محايل، والذي أظهر أخصائي أشعة في المستشفى وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له.

واعتذر المصور في مقطع فيديو آخر، بالقول: فهمت الأمر خطأ، الدكتور كان عنده حادث مروري، وأنا لم أعرف ذلك وفقاً لجريدة المواطن .