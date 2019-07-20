حسين: للمباشرة بوضع موازنة 2020 وفق رؤية اقتصادية اصلاحية واقعية

تمنى رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين أن يشكل اقرار الموازنة، على رغم علّاتها، محطةً لإنطلاقة جديدة، متنمياً على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه الظروف الدقيقة والنظر بجدية للحلول المطلوبة للأوضاع المعيشية والإقتصادية.
وناشد حسين الحكومة المباشرة منذ الآن في وضع موازنة 2020 وفق رؤية اقتصادية اصلاحية واقعية، وطالبها بالتشدد بالرقابة والضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد.
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