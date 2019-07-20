حسين: للمباشرة بوضع موازنة 2020 وفق رؤية اقتصادية اصلاحية واقعية

تمنى رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ أن يشكل اقرار ​الموازنة​، على رغم علّاتها، محطةً لإنطلاقة جديدة، متنمياً على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه الظروف الدقيقة والنظر بجدية للحلول المطلوبة للأوضاع المعيشية والإقتصادية.

وناشد حسين ​الحكومة​ المباشرة منذ الآن في وضع موازنة 2020 وفق رؤية اقتصادية اصلاحية واقعية، وطالبها بالتشدد بالرقابة والضرب بيد من حديد ل​مكافحة الفساد​.