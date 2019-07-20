مصر لا ينفعها الأجنبي سواء كان مدير كرة أو حتى مدرس ألعاب .. ماذا نشر المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحته بموقع فيس بوك عن «بطولة أمم أفريقيا»

الموجز

نشر المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" منشوراً يشيد بجهود الدولة في تنظيم بطولة أمم أفريقيا جاء فيه : "إن القيادة السياسية لها دور مهم في خروج البطولة بشكل مشرف".

وعن الإفتتاح : "في الافتتاح اتكلمت عن الرئيس السيسي، في الختام لازم نتكلم عن واحد من أهم وأعظم رؤساء وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي".

وتابع : "الراجل ده مابيتكلمش كتير.. ما بيتكلمش خالص تقريبا، بس بيشتغل كتير وبحرفية".

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ونشر يونس منشوراً آخر يلخص في نقاط ما كشفته البطولة جاء فيه :



١- مصر قادرة على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية.

٢- مصر لا تعرف ضيق الوقت وتنتصر على الزمن بالتحدي .

٣- مصر أمنة مستقرة، وليس لديها ما يقلقها.

٤- مصر لديها رجال أمن يستطيعون مجابهة أكبر التحديات.

٥- مصر لديها وجوه مخادعة لا ينبغي أن تكون موجودة في المرحلة المقبلة، ووجوه صادقة وأمينة ينبغي أن تأخذ موقعها.

٦ - مصر لا ينفعها الأجنبي سواء كان مدير كرة، أو حتى مدرس ألعاب.

٧- مصر تعافت تماماً من بقايا ما قبل ٣٠ / ٦.