علاء ينفي وفاة والده محمد حسني مبارك

الموجز

تردد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني، نفى علاء مبارك، شائعات وفاة والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكتب على موقع "تويتر": الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات.

وكان فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

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وقال "الديب" لمصراوي عبر الهاتف، أمس الجمعة، ردًا على هذه الأنباء: "شائعة يا فندم".

وأضاف الديب في تصريحات للوطن أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.

وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.