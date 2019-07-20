جريح بحادث سير على اوتوستراد العقيبة كسروان

افادت معلومات ​صحفية​ ان جريحا سقط بانحراف ​سيارة​ على المسلك الشرقي لأوتوستراد ​العقيبة​ ​كسروان​ ما ادى إلى إصطدامها بحائط إسمنتي إلى جانب الأوتوستراد وإحتراقها. وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في العقيبة وعملت على إخماد الحريق وسحب السائق الذي تم نقله بواسطة ​الصليب الأحمر​ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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