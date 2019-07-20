الطبش باركت للبنانيين اقرار الموازنة: بداية اصلاح يستكمل بموازنة 2020

باركت عضو "​كتلة المستقبل​" النائبة ​رولا الطبش​ للبنانيين اقرار موازنة 2019 و"التي هي بداية اصلاح يستكمل في موازنة 2020، و‏أهنئ إقرار ​مجلس النواب​ تعديل موازنة وزارة الشؤون وزيادة مبلغ 35 مليار ليرة لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بنقل اعتماد لتغطية كلفة 2012 والمخصصة لعقود مؤسسات ذوي الرعايا. هذه الخطوة انتصار لحقوق الإنسان على أمل أن تبادر إلى استكمال عملها الإنساني لخدمة المجتمع".

ونوهت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"إقرار مجلس النواب اقتراح قانون تقدمت به لجهة اعفاء المحكومين الذين قضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم سداد الغرامات من كافة الغرامات ليصار إلى اخراجهم من السجن. خطوة ايجابية لتحقيق العدالة وتخفيف اكتظاظ السجون غير المستوفاة للمواصفات المرتبطة بحقوق الإنسان". وأضافت "‏يسعدني إقرار مجلس النواب اقتراح قانون يصب في مصلحة الأم والطفل كنت قد تقدمت به وهو استثناء ​دور الحضانة​ من الضريبة على ​القيمة المضافة​".