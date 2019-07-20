الحجار: محاولات البعض امس في محاصرتنا لم تفلح

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لم تفلح محاولات البعض امس في محاصرتنا بالرغم من أن ذلك كان سيودي إلى عرقلة مشاريع إنمائية، إستثمارية وإغاثية. تصدينا لهذا الإستهداف. كان جيدآ تنبه البعض إلى خطورة إرتدادات وإنعكاسات ما يضمره هؤلاء. فلننتبه ولنتعظ فالبلد لا يحتمل".

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