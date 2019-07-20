عقيص: تمرين اقرار الموازنة كشف لي اننا سلطة الأرقام العبثية

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "تمرين اقرار ​الموازنة​ كشف لي اننا سلطة الأرقام العبثية، سلطة الربع ساعة الأخير، سلطة تتلهى طويلاً بالقشور وتسلق المهمّ سلقاً". وقال: "يرى البعض اننا بموقفنا خسرنا السلطة ولم نربح المعارضة. لا يهمنا التموضع هنا او هناك، يهمنا فقط ان نظهر فعلياً كما ظهرنا: اصلاحيون حقيقيون خارج المحاصصات".

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