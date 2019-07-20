هاشم: أبو سليمان قام بدوره وطبق القانون والموازنة ليست ميثالية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أن "وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ قام بدوره بموضوع تنظيم العمالة وطبق القانون، واليوم تلمس ان هناك حدودا معينة للتعاطي يحكمها مسار التفاهمات وهذه قاعدة للعمل السياسي في ​لبنان​".

وعن الاحتجاجات الفلسطينية، أكد ان "هناك عطف تجاههم، ولا يغفل الأمر من تنسيق بين قوى سياسية وبين الفلسطينيين على كل المستويات وهذا موضوع حياتي ويمس الواقع الاجتماعي للفلسطينيين وهذا الموضوع يأخذ جدلا كبيرا".

واعتبر في حديث إذاعي ان "ما يحصل في لبنان أمر طببعي لأن هذه هي التركيبة اللبنانية ونظامنا ولّاد للأزمات"، مشددا على انه "لا يمكن للوصل إل مكان إلا بالوصول إلى ​الدولة المدنية​ وتحديد العلاقة بين الدولة والمواطن".

وعن موقف حزب ​القوات​ من ​الموازنة​، لفت هاشم إلى انه "من حق النائب الذي شارك في مناقشة أي مشروع من المشاريع في ​اللجان النيابية​ ان يبدل رأيه في الهيئة العامة وفق المعطيات الموجودة بحوزته، لذلك فإن موقف القوات أمر طبيعي"، لافتا إلى ان "الموازنة ليست مثالية والجميع كان لديه ملاحظات عليهاولو بقيت الموازنة على ما هي عليه لكان "العوض بسلامتنا" ولكن كان هناك تعديلات وفتح الباب نحو الإصلاح ونحو رؤية إقتصادية".

وأوضح انه "عندما أخذ حزب الله قرار المشاركة في الحكومة جراء ظروف ما، فرض قراره أن يكون شريكا في عمل الحكومة بات مسؤولا أمام أعين الناس ولأول مرة يصوت على الموازنة".