التايمز: احتجاز ناقلة نفط بريطانية يزيد احتدام الصراع في الخليج

رأت صحيفة "التايمز" ان "احتجاز ​ناقلة نفط​ ترفع العلم البريطاني من قبل ​إيران​ يأتي عقب تهديدات مباشرة من القادة في طهران، حيث قال قادة عسكريون إيرانيون إنهم سيحتجزون ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ​بريطانيا​ لناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" قبالة سواحل ​جبل طارق​ منذ أسبوعين للاشتباه في خرقها العقوبات المفروضة على سوريا". وأضافت ان "التهديد الإيراني جدده آية الله ​علي خامنئي​، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، متهما بريطانيا بارتكاب "عمل قرصنة بسرقة سفينتنا وتعطيه صورة قانونية. إيران ومن يثقون في نظامنا لن يقفوا مكتوفي الأيدي دون الرد على هذه الأفعال".

ولفتت إلى ان "إيران تزيد الضغط على الغرب في الخليج، خاصة ​الولايات المتحدة​، ردا على إعادة إدارة الرئيس الأميريكي ​دونالد ترامب​ فرض العقوبات على طهران، بعد انسحاب ​واشنطن​ بصورة أحادية من ​الاتفاق النووي الإيراني​".

واعتبرت ان "إيران تجد صعوبة في التعامل مع ​العقوبات الأميركية​ بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني. وأن واشنطن تحمل طهران مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها ست ناقلات نفط في ​مضيق هرمز​ في أيار وحزيران".