سانا: الجيش السوري دمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات للمسلحين بريف ادلب

افادت وكالة "سانا" بأن "قوات ​الجيش السوري​ دمرت منصات إطلاق ​صواريخ​ ومقرات ومعسكرات تدريب لمجموعات إرهابية من جنسيات أجنبية ب​ريف إدلب الجنوبي​ والجنوبي الغربي بالتزامن مع استهداف تجمعاتهم ب​ريف حماه​ الشمالي".

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