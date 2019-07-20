أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الصناعة الحربية الوطنية تبدأ العام المقبل بتسليم جيش البلاد منظومات "إس – 500". وأوضح ان "مكونات المنظومة قد خضعت للاختبارات في المصنع حيث أكدت كل مواصفاتها المعلنة سابقا، مضيفا أن صواريخ المنظومة أطلقت أكثر من مرة وتكللت كافة الإطلاقات الصاروخية بنجاح.
ولفت إلى ان "وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية ستتسلم نماذج مختلفة من المنظومة حسب المهام الموكلة إليها".
هذا وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أن الشركات التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية جاهزة لإنتاج منظومات "إس – 500" الروسية الواعدة للدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الروسية: جيشنا سيتزود العام المقبل بمنظومات "إس – 500" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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