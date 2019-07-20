الحكومة الروسية: جيشنا سيتزود العام المقبل بمنظومات "إس – 500"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ​يوري بوريسوف​، أن ​الصناعة​ الحربية الوطنية تبدأ العام المقبل بتسليم جيش البلاد منظومات "إس – 500". وأوضح ان "مكونات المنظومة قد خضعت للاختبارات في ​المصنع​ حيث أكدت كل مواصفاتها المعلنة سابقا، مضيفا أن ​صواريخ​ المنظومة أطلقت أكثر من مرة وتكللت كافة الإطلاقات الصاروخية بنجاح.

ولفت إلى ان "وحدات ​القوات​ الجوية والفضائية الروسية ستتسلم نماذج مختلفة من المنظومة حسب المهام الموكلة إليها".

هذا وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، ​دينيس مانتوروف​، قد أعلن في وقت سابق أن الشركات التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية جاهزة لإنتاج منظومات "إس – 500" الروسية الواعدة للدفاع الجوي.