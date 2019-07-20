انفجار في مصنع للغاز وسط الصين يودي بحياة 10 أشخاص

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون فيما لا يزال 5 في عداد المفقودين، جراء ​انفجار​ في مصنع للغاز في مقاطعة خنان وسط ​الصين​.

وأعلن مصدر حكومي أن جهازا في مصنع غاز تابع لمجموعة "خنان" المحدودة لغاز الفحم ومقرها في مدينة ييما، انفجر في حوالي الساعة 5:45 مساء. وأضاف المصدر أن الحادث ترك عددا غير محدد من المصابين بشكل طفيف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.