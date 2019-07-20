مسؤول إيراني يعلن وصول ناقلة النفط البريطانية إلى ميناء "بندر عباس"

أعلن مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان، مراد عفيفي بور، بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها ب​سفينة​ صيد في ​مضيق هرمز​.

وكشف مراد عفيفي بور، إن الناقلة تضم 23 بحارا، مشيرا إلى أن 18 من طاقم الناقلة من الهند، والباقي من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى. وأكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.

وكان ​الحرس الثوري الإيراني​ أعلن يوم الجمعة، احتجاز ​ناقلة نفط​ بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية. وأوضح الحرس الثوري أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو". وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.