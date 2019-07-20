النشرة:الاضراب الشامل يعم مخيم عين الحلوة لليوم الخامس على التوالي

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، انه لليوم الخامس على التوالي عم الاضراب الشامل والاقفال التام ​مخيم عين الحلوة​ احتجاجا على قرار وزير العمل بشأن المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين حيث اقفلت المداخل بالاطارات المشتعلة وسط التزام بوقف العمل.

وشهدت مداخل المخيم وقفات احتجاجية متنقلة وسط حرص على طابعها السلمي وقد ميزها كسر المربعات الامنية في المخيم، اذ اكدت ​مصادر فلسطينية​ للنشرة ان فتحاويين شاركوا الى جانب اسلاميين في مسيرة مشتركة جنبا الى جنب وتطورت ليل امس الى زيارات متبادلة بين ابناء الصفصاف والبركسات بعد اشكالات و​اشتباكات​ سابقة بينهما وبعد مرور فتحاويين من ​منطقة الطوارىء​ حيث الثقل الاسلامي وقد لعب الناشط الفلسطيني عاصف موسى دورا وليد لحظته وسط ارتياح شعبي.