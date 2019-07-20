النشرة:الاضراب الشامل يعم مخيم عين الحلوة لليوم الخامس على التوالي

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه لليوم الخامس على التوالي عم الاضراب الشامل والاقفال التام مخيم عين الحلوة احتجاجا على قرار وزير العمل بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين حيث اقفلت المداخل بالاطارات المشتعلة وسط التزام بوقف العمل.
وشهدت مداخل المخيم وقفات احتجاجية متنقلة وسط حرص على طابعها السلمي وقد ميزها كسر المربعات الامنية في المخيم، اذ اكدت مصادر فلسطينية للنشرة ان فتحاويين شاركوا الى جانب اسلاميين في مسيرة مشتركة جنبا الى جنب وتطورت ليل امس الى زيارات متبادلة بين ابناء الصفصاف والبركسات بعد اشكالات واشتباكات سابقة بينهما وبعد مرور فتحاويين من منطقة الطوارىء حيث الثقل الاسلامي وقد لعب الناشط الفلسطيني عاصف موسى دورا وليد لحظته وسط ارتياح شعبي.
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