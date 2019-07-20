الرئيس الفنزويلي يتهم الاتحاد الأوروبي بـ "ابتزاز" بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس - (أ ش أ):

رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو الخضوع لما وصفه "الابتزاز" من جانب الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات جديدة على كاراكاس في حال لم تنجح المفاوضات بين الحكومة والمعارضة .

وقال مادورو في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن " فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أرادت ممارسة الابتزاز، واصفا تصريحاتها بأنها (شائنة وغير معقولة) ".

وأضاف أن "فنزويلا لن تقبل الضغط أو الابتزاز من أي جهة"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمقاومة أي ابتزاز سواء كان مصدره الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة .

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وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد بتوسيع العقوبات على فنزويلا ما لم تتوصل المحادثات بين الحكومة والمعارضة إلى "نتائج ملموسة"، مطالبا حكومة الرئيس مادورو بوقف انتهاكات حقوق الإنسان .

وأعلنت موجيريني أنه " في حال لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في المفاوضات الجارية، فإن الاتحاد الأوروبي سيوسع إجراءاته العقابية على كاراكاس" .

وأعلن وفدا حكومة الرئيس مادورو والمعارضة يوم الخميس الماضي أنهما أحرزا تقدما في محادثاتهما بهدف حل الأزمة السياسية في فنزويلا .