غدًا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت اللجنة العليا للتنسيق، بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2019، أن المرحلة الأولى تبدأ غدًا الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة وزير التعليم العالي، الأحد الماضي، بعد مناقشة التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام.

‎وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد عقب الانتهاء من اختبارات القدرات اليوم السبت؛ نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها فى المرحلة الأولى.

‎كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح فى اختبارات القدرات لجميع الكليات ٦٠ بالمائة.