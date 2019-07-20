محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلنت اللجنة العليا للتنسيق، بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2019، أن المرحلة الأولى تبدأ غدًا الأحد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة وزير التعليم العالي، الأحد الماضي، بعد مناقشة التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام.
وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد عقب الانتهاء من اختبارات القدرات اليوم السبت؛ نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها فى المرحلة الأولى.
كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح فى اختبارات القدرات لجميع الكليات ٦٠ بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.