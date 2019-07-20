بعد حادث الطائرة الرومانية.. اعرف حقوقك وواجباتك في المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أثار المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمحاولة الشرطة الرومانية، توقيف مواطن مصري والقبض عليه داخل طائرة بمطار بوخارست حالة الغضب، وفتح العديد من التساؤلات حول حقوق وواجبات الراكب وشركات الطيران بالمطارات.

وقالت مصادر، لمصراوي، إن تذكرة السفر تعتبر عقدًا بين الراكب وشركة الطيران، وبمثابة موافقة الراكب على كل الإجراءات الأمنية التي تتبعها الشركات، وكل طائرة تابعة لشركة طيران حينما تهبط بدولة فهي بمثابة السفارة، لا يمكن لأحد أن يصعد إليها إلا بموافقة قائد الطائرة.

وأوضحت المصادر، أن الراكب له حقوق وعليه واجبات وكل شركة طيران تسعى لجذب أكبر عدد من الركاب، وأن واجبات الراكب التواجد قبل إقلاع الرحلة وفقًا للزمن المحدد، وإنهاء إجراءات سفره وفقًا للمطار وشركة الطيران، وخضوعه لكل الإجراءات الأمنية، لتأمينه خلال الرحلة، كذلك عدم اصطحاب أي ممنوعات والتي تختلف من دولة إلى أخرى.

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كذلك حين يصعد الراكب على الطائرة، هناك إجراءات يتم اتباعها مثل تنفيذ تعليمات طاقم الركب الطائر، وعدم الهزار أو التسلية معهم لأن كلمة واحدة قد تتسبب في إلغاء سفر الراكب، وهو الإجراء الذي يجهله كثير من الركاب، كما أنه يحق لقائد الرحلة إلغاء سفر أي راكب دون تحديد أسباب، وكذلك من حقه إلغاء سفر أي راكب يصاب بوعكة صحية.

أما عن حقوق الركاب، أكد الخبراء، أن على شركات الطيران حقوق للركاب نظمتها "الايكاو" منظمة الطيران الدولية، أولها الالتزام بكل ما هو مدون في تذكرة السفر، من توفير مقاعد على الرحلة، وموعد إقلاع المحدد دون تاخير، والتزامها بعدد الحقائب وبالوجبات التي تقدم للركاب، ووصول الرحلة في موعدها، وتعويض الراكب في حالة فقد الحقائب أو في حالات التأخيرات مثل الأعطال الفنية أو الهبوط الاضطراري في اي دولة أثناء إقلاع الرحلة.

وأشار الخبراء، إلى أن القليل من الشركات خاصة ذات الإمكانيات المحدودة التي لا تلتزم بتنفيذ تلك التعليمات، وكثير من الشركات خرجت من المنافسة بسبب ضعف مستوى الخدمات المقدم الركاب وعدم الالتزام.

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