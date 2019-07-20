"صور لم تُنشر".. تفاصيل الاعتداء على مصري وزوجته على طائرة رومانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال حسن سلامة، المواطن المصري، الذي تعرض للاعتداء على متن طائرة رومانية مع زوجته المغربية، إنه لم يتجاوز في حق مضيفة الطائرة، ولديه صور تؤكد تجاوزات طاقم الطائرة، لم تُنشر.

وروى سلامة تفاصيل الحادث: "طلعت أنا وابني وزوجتي، وجلس كل واحد بمكانه، أنا وابني في الخلف وزوجتي في مقعد آخر".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المضيفة طلبت من زوجته عدم وضع حقيبتها على الأرض، وبالفعل استجابت، ولكنها مرة أخرى طلبت منها وضعها في مكان آخر، والحقيبة بها ذهب وأموال وجوازات السفر وهي صغيرة جدًا، ولم تفهم زوجته بعض التعليمات باللغة الإنجليزية وفوجئت بصعود المضيفة مع الأمن رغم الاستجابة لكل التعليمات وتغيير المقاعد.

وقال السفير صلاح عبدالمقصود، سفير مصر في العاصمة الرومانية بوخارست، إن الاعتداء الذي تعرض له المواطن المصري على متن طائرة رومانية كان بسبب وضع زوجته حقيبتها أمام باب الطوارئ.

وأوضح عبدالمقصود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، أن مقعد زوجة المواطن المصري كان بجانب باب الطوارئ، وتصاعد الحوار وصعد أفراد الأمن الذين تعاملوا بعنف مع الراكب المصري.

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وأنهى مداخلته قائلًا: "كان مفروض يلتزم وأسرته بتعليمات الأمن".

من جانبه قال الدكتور عبدالله مباشر، نائب رئيس الجالية المصرية فى رومانيا، إن قوات الأمن لم يتعاملوا بحرفية مع المواطن المصري.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، إجراء تحقيق في الواقعة من جانب السلطات الرومانية، وأن وزارة الهجرة تتابع الموقف وكذلك السفير المصري فى رومانيا.

وأشار إلى أن الإعلام الروماني تناول الواقعة، ولم يثبت سوى التعامل المهذب من جنب المواطن المصري.

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