كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "سكاي نيوز": طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها، وأنها اقتيدت إلى ميناء بندر عباس- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل,

وأشارت إلى أن ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها