مزامنة بذكرى حرب 2006: مهرجانات صور تغني الجنوب اللبناني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انضمت مدينة صور الأثرية التاريخية، الواقعة في جنوب لبنان، إلى قائمة مدن لبنانية تحتفي بإطلاق مهرجاناتها الصيفية وتنير أضواءها لتنقل اللبنانيين من نهار متعب إلى ليل مشع.

وافتتحت مهرجانات صور والجنوب الدولية فعالياتها ليل الخميس بحفل أحياه الفنان اللبناني ملحم زين أمام جمهور ضخم جاء من الجنوب ومن كل الأراضي اللبنانية.

وعلى مدى أكثر من ساعتين قدم زين صاحب الصوت الجبلي أغنيات شعبية وفلكلورية وعاطفية حاكت جمهورا جنوبيا يحيي في شهر تموز/ يوليو من كل عام ذكرى الحرب مع إسرائيل في عام 2006.

وتكريما لمواطنين جنوبيين، غنى زين أغنية للفنانة اللبنانية جوليا بطرس (غابت شمس الحق) والتي كان ينشدها أهل الجنوب منذ أكثر من 35 عاما إبان الاحتلال الإسرائيلي.

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ووصل صوت ملحم زين، القادم من منطقة البقاع في شرق البلاد، إلى صور طارقا أبواب المدينة الساحلية مخاطبا إياها بالنغمة الأحب على قلب أهلها وموجها التحية إلى قراها بأغنية الراحل وديع الصافي الشهيرة (الله معك يا بيت صامد بالجنوب).

وفي تموز/ يوليو من عام 2006 خاض حزب الله قتالا شرسا في مواجهة الدبابات الإسرائيلية في حرب استمرت 34 يوما وأدت إلى مقتل أكثر من 1200 لبناني معظمهم من المدنيين و160 إسرائيليا معظمهم من الجنود.

وظلت بعض أجزاء من جنوب لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1978 إلى عام 2000 عندما انسحب الجيش الإسرائيلي تحت ضغط هجمات لبنانية بدأتها أحزاب لبنانية من حركة أمل وقوى يسارية أخرى وأكملها حزب الله.