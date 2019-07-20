موافقة سعودية على استقبال المزيد من القوات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات السعودية، مساء أمس الجمعة، عن موافقتها على استقبال قوات أميركية، قالت إنها لـ"الدفاع عن أمن واستقرار المنطقة"، وفق ما أكد مسؤول في وزارة الدفاع السعودية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر موافقة على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

وذكر أن هذا القرار يأتي "انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها"، حسب المصدر ذاته.

هذا، وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الجمعة، إن القائم بأعمال وزير الدفاع أذن بإرسال قوات وموارد أميركية إلى السعودية. وأضافت الوزارة أن الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات.

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ووفقا لتقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، فإن عدد الجنود الأميركيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأميركية في السعودية يبلغ 850 أميركا.

وتملك الولايات المتحدة العدد الأكبر من القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فيما تضم الكويت أكبر عدد من الجنود الأميركيين في الخليج، وتضم قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخارج وهي قاعدة العديد، فيما يتمركز الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

ويأتي انتشار هذه القوات وتلك القواعد بموجب اتفاقيات دفاعية، ومنذ حرب الخليج الثانية 1990 ازداد الوجود العسكري الأميركي في الخليج العربي، وأصبح أكثر عددا وأوسع انتشارا بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ثم غزو العراق عام 2003.

واستخدمت واشنطن تلك القواعد في عملياتها العسكرية آنذاك، ثم في حرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منذ 2014.