حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة ضمن معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا حتى صيفيًا عاديًا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، هذه الليلة، باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد، الأحد، صيفيًا عاديًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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والإثنين، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يستمر الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 21، صفد 28 – 18، طبرية 35 – 24، الناصرة 30 – 20، حيفا 30 – 24، يافا 30 – 24، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 37 – 28، بئر السبع 32 – 21، أم رشرش (إيلات) 38 – 26.