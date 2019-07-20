الان تتابع الجيش الليبي يسيطر على موقع استراتيجي جنوب طرابلس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طرابلس -الخليج 365:
دخلت قوات الجيش الليبي معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة لحكومة الوفاق.
ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني المعروف عند الليبيين بشارع المقبرة خلف معسكر اليرموك لقتال القوات التابعة للوفاق.
ووفق مصادر مطلعة، يعتبر معسكر اليرموك من أهم المواقع العسكرية في المنطقة، فقد شغلته بعد عام 2011 كتيبة ثوار طرابلس وبعدها تناوب الجيش الليبي وقوات الوفاق السيطرة عليه وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة.
وبحسب مراقبين، فإن استعادة الجيش السيطرة على معسكر اليرموك، الذي يقع على الطريق الرابط بين منطقة قصر بن غشير وخلة الفرجان، يعد إنجازاً مهماً لتقدم قواته تجاه مدن العاصمة الأخرى.
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