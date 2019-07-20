شركة شحن بريطانية: إطلاق سراح الناقلة الثانية المحتجزة في الخليج

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

أطلقت إيران سراح ناقلة النفط البريطانية الثانية “مسدار” التي احتجزتها في مضيق هرمز، حسبما قالت شركة الشحن

البريطانية “نوربولك شيبينج يو كي”.

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وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد قال في وقت سابق إن السلطات الإيرانية احتجزت سفينتين في الخليج، الذي شهدت العديد من التوترات في الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت حدة التوترات بين إيران وبريطانيا منذ احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق بسبب انتهاكها المزعوم للعقوبات المفروضة على سورية في الرابع من تموز/يوليو الجاري.

واتهمت لندن طهران في وقت لاحق بتحرشها بسفينة بريطانية في الخليج.