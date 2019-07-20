الحرس الثوري يهاجم السفن البريطانية ويسحبها للساحل الإيراني .. فقد التواصل مع طاقمي سفينيتن حتى الآن .. الخارجية البريطانية : إجتماع أمني طارئ !

الموجز

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن قوات الحرس الثوري البحرية احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وتابع التلفزيون حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" أن الناقلة تدعى "ستينا إمبيرو"، وتم احتجازها عصر اليوم الجمعة، وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني بسحب الناقلة إلى السواحل الإيرانية وفقاً لما نشرته سبوتنيك الروسية.

ناقلة نفط ثانية تحول اتجاهها فجأة في الخليج صوب إيران

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا حولت اتجاهها فجأة شمالا صوب ساحل إيران مساء اليوم الجمعة بعد مرورها غربا عبر مضيق هرمز إلى الخليج بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

وأضافت أن الناقلة حولت اتجاهها في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بعد نحو 40 دقيقة من تحويل الناقلة "استينا إمبيرو" مسارها على نحو مماثل صوب إيران، والتي قال الحرس الثوري إنه احتجزها.

ولم تصدر تعليقات حتى الآن من الحرس الثوري بشأن الناقلة الثانية أو من الشركة التي تديرها بشأن سبب تغيير اتجاهها في الممر الدولي الحيوي لشحن النفط.

الشركة البريطانية: زوارق صغيرة وهليكوبتر باغتت الناقلة في طريقها إلى السعودية

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اقلت الشركة التي تدير الناقلة "ستينا إمبيرو" المسجلة في بريطانيا أنها لم تتمكن من التواصل مع طاقمها بعد أن اقتربت منها زوارق صغيرة غير محددة الهوية وطائرة هليكوبتر أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأعلنت الشركة، أن "23 بحارا على متن الناقلة، ولا تقارير عن إصابات وأن الناقلة تتجه حاليا شمالا صوب إيران".

وأضافت الشركة : "لسنا قادرين على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية"؛ وفقا لـ"رويترز".

اجتماعا أمنيا

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "أشعر بقلق شديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز"، وفقاً لما نشرته سبوتنيك

وأضاف هانت : "أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة لكننا ندرك أنه لا يوجد بريطانيون على متن أي منهما".

وتابع، "سأحضر بعد قليل اجتماعا أمنيا لاستعراض ما نعلمه وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعا عن السفينتين- سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا".

وأكد هانت أن "احتجاز السفن غير مقبول".