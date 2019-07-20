رأى العميد المتقاعد جورج نادر ان "القديس شربل لا يستطيع شفاء طبقة سياسية مريضة برمتها وغير قابلة للشفاء ولو بأعجوبة، فمرضها بحسب تعبيره مزمن ومنذ مئات السنين وستستلزم القديس شربل مدة 30 سنة صلاة وربما أكثر لشفائهم، وقد يستطيع شفاء واحد او ثلاثة، ولكن ليس الجميع". وأضاف: "كما تتطلب منه مجلساً عاما للقديسين جميعهم والطلب والابتهال من يسوع وتدخّل مريم العذراء ووسطاء من السماء، لأنّ الاعجوبة كبيرة وليس من السهل تحقيقها".
وأشار نادر الى الايمان الكبير الذي يكتنزه في قلبه للقديس شربل، و"مثله باقي العسكريين مسلمين ومسيحيين الذين لا توحدّهم مذاهبهم إنّما إيمانهم بلبنان وبالله"، كاشفا انّه "التقى الكثيرين من العسكريين من مختلف الطوائف في عنايا وبشوات يصلّون بخشوع حتى أكثر من بعض المسيحيين".
ولفت الى أنّ القديس شربل يشبه الى حد كبير في حياته المتقشفة حياة العسكريين، وقد كوفئ في النهاية، لكن العسكر عاشوا طوال حياتهم في حالة تقشف، لكن لم يلاقوا مكافأة من أحد؟". وللمراهنين أنّ أمس كانت النهاية، وأنه كان يومهم الأخير في الشارع قال: "لن تكون النهاية، بل ستكون بداية التحرّك على مستوى وطن. والقديس شربل معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نادر: تحركنا أمس لم يكن النهاية بل بداية تحرك على مستوى الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.