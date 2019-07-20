اسحق: الموازنة لن تقدّم أو تؤخّر في إنقاذ لبنان

سأل عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق في تعليق على عيد القديس شربل "كيف يمكن لنا أن ننسى تاريخ عيد قديس منطقتنا"، موضحاً أنه "ليس هناك تاريخ محدّد لعيد القديس الذي ثٌبّتَ سنوياً في الأحد الثالث من شهر تموز في كل عام".
وأكد انه "مؤمن إيماناً تاماً أنّ مار شربل وجميع القديسين في لبنان والعالم عينهم تخيّم فوق لبنان وهم يسهلون أمورهم رغم المصاعب القائمة".
ورأى ان "الموازنة ليست هي من ستنقذ لبنان من الوضع الإقتصادي الذي يمرّ به"، موضحاً أنّها بمعنى آخر "لن تقدّم أو تؤخّر في إنقاذ لبنان"، طالباً من قديس عنايا في عيده "أن يُلهم عقول السياسيين".
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