مصادر "الجمهورية": الرئيس ميشال عون يحثّ على انعقاد الحكومة

أكدت مصادر وزارية في تكتل ​لبنان​ القوي لـ"الجمهورية"، انّ ​الرئيس ميشال عون​ يحثّ على انعقاد ​الحكومة​، ويؤكد على معاودة ​مجلس الوزراء​ استئناف جلساته، خصوصاً انّ الملفات تتراكم، ولبنان أمام استحقاقات داهمة وخاصة على المستوى الاقتصادي.

يذكر أن جلسات مجلس الوزراء معطلة منذ حادثة قبرشمون على اثر زيارة وزير الخارجية جبران باسيل لمنطقة الجبل، وذلك بسبب مطالبة الحزب الديمقراطي اللبناني باحالتها إلى المجلس العدلي ورفض الحزب التقدمي الاشتراكي لهذا الأمر.

هذا ويتابع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مهمة الوساطة بين الفريقين والهادفة للتهدئة وتسليم المطلوبين.