مصادر المستقبل للاخبار: معالجة خطأ إسقاط قمر الدين لا يكون بارتكاب خطأ آخر

أوضحت مصادر مطلعة في ​تيار المستقبل​ ل​صحيفة الأخبار​ "أسباب اعتراض المستقبل على التعديل الذي حصل على تفاهم رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ بشأن انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين ل​بلدية طرابلس​"، مؤكدة أن "تبني صفوح يكن المقرب من فريق ​8 آذار​ لمنصب نائب الرئيس يعني تسليم بلدية طرابلس لميقاتي وفريق 8 آذار، وهذا بمثابة انتحار سياسي"، معتبرة ان "معالجة خطأ إسقاط رئيس البلدية أحمد قمر الدين لا يكون بارتكاب خطأ آخر".

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