بولتون:سلوك الصين تجاه جيرانها في جنوب شرق آسيا يهدد السلام

رأى مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "سلوك ​الصين​ القسري تجاه جيرانها في ​جنوب شرق آسيا​ له نتائج عكسية ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين".

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