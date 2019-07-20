البنتاغون يصادق على إرسال قوات أميركية إلى السعودية لمواجهة التهديدات

أعلن ​البنتاغون​ أن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر أذن بإرسال قوات وموارد أميركية إلى ​السعودية​ وسط التوتر المتفاقم في منطقة الخليج. وذكرت الوزارة في بيان لها إن الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات "الواقعية" في المنطقة.

وكانت ​تقارير​ إعلامية تحدثت عن استعدادات ​واشنطن​ لإرسال 500 جندي وطائرات حربية ووسائط دفاع جوي إلى السعودية قريبا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر في البنتاغون أن جزءا من ​القوات​ ومنظومات ​صواريخ​ "باتريوت" قد تم إيصالها إلى قاعدة الأمير سلطان في أراضي المملكة.

وكانت ​الرياض​ أعلنت أمس موافقتها على استضافة قوات أميركية "لتعزيز ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة".