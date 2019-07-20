الجمهورية:خطة وزارة العمل ستُستكمل مع النظر في وضع الفلسطينيين حسب القوانين

نفت مصادر تيار "المستقبل" عبر "الجمهورية" ما يُتداول عن رغبة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في الطلب من وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ التراجع عن خطته بحق ​العمال الأجانب​. وأكدت ان "الحريري لم يقل أن يتراجع وزير العمل عن خطته، بل قال إنه يريد تحويل هذه الخطة إلى ​مجلس الوزراء​". وشددت على أنّ "الخطة ستُستكمل مع النظر في وضع الفلسطينيين حسب القوانين".

وجزمت مصادر ​تيار المستقبل​ أنه "من غير الوارد طلب الحريري من أبو سليمان التراجع عن تطبيق القانون أو خطته".