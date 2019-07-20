الجمهورية:خطة وزارة العمل ستُستكمل مع النظر في وضع الفلسطينيين حسب القوانين

نفت مصادر تيار "المستقبل" عبر "الجمهورية" ما يُتداول عن رغبة رئيس الحكومة سعد الحريري في الطلب من وزير العمل كميل أبو سليمان التراجع عن خطته بحق العمال الأجانب. وأكدت ان "الحريري لم يقل أن يتراجع وزير العمل عن خطته، بل قال إنه يريد تحويل هذه الخطة إلى مجلس الوزراء". وشددت على أنّ "الخطة ستُستكمل مع النظر في وضع الفلسطينيين حسب القوانين".
وجزمت مصادر تيار المستقبل أنه "من غير الوارد طلب الحريري من أبو سليمان التراجع عن تطبيق القانون أو خطته".
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