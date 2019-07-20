- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
منظمة الصحة العالمية تتخذ تدابير وقائية للحد من تفشي فيروس الإيبولاFrance 24
-
السودان: المجلس العسكري وقادة الاحتجاج يوقعان على اتفاق سياسي "تاريخي"France 24
-
الكونغرس الأمريكي يصوت على قرار يدين "عنصرية" ترامب إزاء نائبات أمريكياتFrance 24
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
تأجيل المفاوضات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري في السودان
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أكد ثلاثة قادة في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء "مشاورات داخلية" من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أن يحددوا موعدا جديدا لإجرائها.
والأربعاء، وقع قادة الجيش والحركة الاحتجاجية بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
وكانت جلسة المفاوضات مقررة الجمعة لبحث قضية "الإعلان الدستوري" المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.
لكن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكد صباحا أنه "تم تأجيل المفاوضات"، مشيرا إلى أن التحالف "بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة" حول الاتفاق.
وأضاف الدقير "أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية" التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وهو ما أكده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا، مشيرا إلى أن "المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا". مضيفا "هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي".
كما وأوضح يوسف أنه "لم يحدد موعد جديد" للمفاوضات.
أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكد أن تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى "مشاورات داخلية" قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول "الإعلان الدستوري".
فرانس24/ أ ف ب
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل المفاوضات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.