دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: جاهزون للرد على أي استفزازات من قبل إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واثقة من أن قواتها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة، متعهدًا بالرد على أي استفزازات من قبل إيران.

وكذب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الرواية الإيرانية عن عدم إسقاط طائرتها المسيرة، قائلًا، إنها «غير صحيحة».

وقال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم، إنه سينشر فيديو لإسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.

وهدد مسؤول أمريكي بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قال اليوم الجمعة، إنه سينشر قريبًا صورًا التقطتها الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس عن السفينة الحربية الأمريكية، التي زعمت انها أسقطت هذه الطائرة المسيرة، واصفًا هذا الزعم بأنه مثير للسخرية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، رد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة، بالتأكيد على أن بلاده لم تفقد أي طائرة مسيرة.

وكتب عراقجي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إننا لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر».

وأضاف ساخرًا: «إننا قلقون من أن تكون السفينة الحربية بوكسر قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ!».

من جانبه، نفى كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الجمعة، مزاعم الرئيس ترامب.

كان الرئيس ترامب قد أعلن أمس الخميس بأن المدمرة البرمائية «يو إس إس بوكسر الأمريكية قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها.

Advertisements

كانت ايران قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الشهر الماضي دخلت مجالها الجوي على حد قولها، بينما قالت الولايات المتحدة إنه تم إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.

شاهد أيضًا: الجهاز الذي يحتاجه كل منزل لترشيد استهلاك المياه بنسبة 98%

مقدم من Dailymotion