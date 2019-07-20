"عملية الحارس".. تحالف أمريكي لحماية حركة الملاحة الدولية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، إنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، خلال بيان عبر صفحتها الرئيسية على تويتر، أن الهدف من تلك العملية التي تحمل اسم "عملية الحارس" هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.

وأوضحت أن هذا التحالف سيمكن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة لـ"عملية الحارس" لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية".

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وتعرضت الملاحة الدولية الأسابيع الماضية إلى تصعيد غير مسبوق من الجانب الإيراني حيث تم استهداف عدة سفن تجارية بخلاف إسقاط طائرة مسيرة أمريكية.

ومع استمرار التصعيد، هدد الخميس الماضي وكالة إخبارية تابعة لجهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني باستهداف حركة الملاحة الدولية، وبالأخص البريطانية.

وبعد يوم من التهديدات أعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.