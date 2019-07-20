الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على أربعة عسكريين من الاستخبارات الفنزويلية

أدرجت وزارة الخزانة الاميركية أربعة عسكريين من وكالة الاستخبارات العسكريّة الفنزويليّة على لائحة العقوبات الأميركية، وذلك على أثر وفاة عسكريّ كان معتقلا ومتهما بالمشاركة بمحاولة انقلابيّة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
والمعنيون هم الجنرال رافاييل رامون بلانكو ماريرو والعقيدين هانوفر إستيبان غيريرو ميخاريس ورافاييل أنطونيو فرانكو كينتيرو، إضافة إلى القائد ألكسندر إنريكه غرانكو أرتياغا، وهم أعضاء في المديريّة العامّة العسكرية لمكافحة التجسّس التي تخضع بالفعل لعقوبات واشنطن منذ 11 تموز.
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