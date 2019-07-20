مصادر للأخبار: بري وحزب الله توافقا على ضرورة حل الأزمة الناتجة عن قرار وزير العمل

أكدت مصادر مواكبة للأزمة الناتجة عن قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بشأن فرض إجازة عمل على الفلسطينيين في لبنان بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله توافقا على ضرورة إنهاء الأزمة في أسرع وقت".
ولفتت المصادر الى أن "بري أبلغ قيادات الفصائل الفلسطينية والسفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور بأن رئيس الحكومة سعد الحريري سيتكفل قريباً بالإعلان عن مخرج للتراجع عن قرار أبو سليمان"، مشيرة الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون وُضع في اجواء الاتصالات والتحركات في المخيمات الفلسطينية، ليتبيّن ان موقفه لا يبعد كثيراً عن مواقف حزب الله وامل والحريري، في ظل حياد واضح من وزير الخارجية جبران باسيل بمعزل عن زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية".
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