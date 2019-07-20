أكدت مصادر تكتل "​لبنان القوي​" للأخبار أن "التكتل مع نقل ​سوق الأحد​ وتفريغ العقار، بسبب المخالفات فيه والتعديات على أملاك ​الدولة​، خصوصاً أنه على مدخل ​بيروت​ و​المتن الشمالي​، لكن شرط أن يكون البديل مؤمناً وليس بفرض أي قرار على الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "لبنان القوي" للاخبار: لنقل سوق الأحد شرط ان يكون البديل مؤمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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