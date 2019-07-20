عاجل-التحالف: البدء بعملية نوعية لاستهداف مواقع عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء

صرح المتحدث الرسم باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، عن بدء عملية استهداف مواقع عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء، وطلب التحالف من المدنيين في صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف، وذكر التحالف أن الدفاعات الجوية للمليشيا الحوثية تهدد حركة الملاحة الجوية، لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمطار صنعاء، وأضاف أن الأهداف العسكرية شملت، مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية، تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وأعلن التحالف أن عمليات الاستهداف دمرت 5 مواقع دفاع جوي، وموقع تخزين صواريخ بالستيه، في محافظة صنعاء تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية.
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