كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل العملية النوعية لـ التحالف العربي في محافظة صنعاء باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن البدء بعملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء- بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وطلب تحالف دعم الشرعية من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف.

وأوضح بيان التحالف أن الأهداف العسكرية تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستيه تابعة للمليشيات الحوثيه، منوها إلى الدفاعات الجوية لتلك الميليشيات تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت أهدافا ومعسكرات للمليشيات في مقر الفرقة الأولى مدرع سابقًا ومبنى قيادة الدفاع الجوي شمال غربي العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر "الصُّباحة" غربي العاصمة اليمينة.

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وفي سياق متصل، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية على مناطق جديدة في مديرية كتاف بصعدة كان يتحصن بها مليشيا الحوثي الإيرانية

وقال قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي في تصريحات صحيفة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على سلسلة مرتفعات جبلية "نجد الفارس" وإحكام السيطرة النارية على "وادي الفحلوين" المطل على مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد معارك شرسة خاضها الجيش الوطني مع مسلحي الميليشيات الانقلابية.

وأشار الهاشمي في حديث إلى وكالة أنباء سبأ إلى أن العمليات العسكرية التي شاركت فيها مدفعية ومقاتلات التحالف حصدت الكثير من عناصر مليشيات الحوثي وكبدتهم خسائر بالعتاد.

وفي محافظة الجوف قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش اليمني على مواقع تمركزها في غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان.

وأسفر الهجوم أيضاً عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.