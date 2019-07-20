كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة البريطاني يبدي استعداده للتصويت لإسقاط بوريس جونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخزانة البريطانى، فيليب هاموند، الجمعة، عن استعداده للتصويت للإطاحة بحكومة وزير الخارجية البريطانى السابق، بوريس جونسون، إذا دفع جونسون، المرجح أن يتولى منصب رئيس وزراء البلاد الجديد، باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون اتفاق.

وقال هاموند، فى تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، إنه يتعين على بريطانيا أن تمدد عضويتها فى الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل.

وأكد هاموند، حسبما نقلت الصحيفة، أنه سيتخذ خطوات لتجنب خروج بدون اتفاق بغض النظر عن الموافقة البرلمانية الصريحة، موضحًا ضرورة أن تكون هناك محاولة صادقة وجديدة للتوصل إلى توافق آراء، وأنه فى حالة عدم إيجاد حل مع أعضاء البرلمان، قد يتم الاضطرار لدعوة الشعب البريطانى بالتعبير عن رأيه مجددًا بطريقة أو بأخرى.

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وأضاف هاموند أنه لا يرى أى فرصة لإجراء مفاوضات ناجحة مع الاتحاد الأوروبى قبل 31 أكتوبر المقبل.

وفى السياق ذاته، أوضح وزير الخزانة البريطانى أنه لا يعتقد أن تمديد عضوية بريطانيا فى التكتل الأوروبى إلى ما لا نهاية لتجنب الخروج بدون اتفاق تعد فكرة جيدة.

وذكر هاموند أنه إذا كانت الحكومة المقبلة صادقة فى رغبتها إزاء التوصل لاتفاق مع أوروبا، يتعين عليها أن تحاول الحصول على مزيد من الوقت، وإن لم تفعل ذلك، سيصر البرلمان البريطانى على إرجاء جديد لبريكست.

ويذكر أن هاموند كان من بين أربعة وزراء بريطانيين خرجوا عن صفوف الحكومة، إذ امتنعوا عن التصويت أمس الخميس، الأمر الذى من شأنه أن يمنع بوريس جونسون من تمديد ولاية البرلمان أو تعليقه إذا أراد أن يجرى بريكست بدون اتفاق.