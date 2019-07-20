كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي: طائرات استطلاع غير مسلحة تراقب الوضع في مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الأمريكي، الجمعة، إن طائرات استطلاع غير مسلحة في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز على اتصال بالسفن الأمريكية في المنطقة بعدما قالت بريطانيا إن إيران احتجزت ناقلتي نفط.

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وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "لدينا طائرات دورية تعمل في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز".

وأضاف "قيادة القوات البحرية الأمريكية على اتصال مع السفن الأمريكية بالمنطقة لضمان سلامتها".