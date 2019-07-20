المكتب الوطني للكهرباء والماء يقر مخططا لاستثمار 5160 مليارا خلال أربع سنوات

قال المكتب الوطني للكهرباء والماء، مساء أمس الجمعة، إن مخطط التجهيز للمؤسسة، سيمتد على مدى أربع سنوات، 2019-2023، وسيعرف استثمار ما مجموعه 51,6 مليار درهم (5160 مليار سنتيم).

واوضح المكتب في بلاغ له توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن البرنامج الاستثماري، للأربع سنوات، يأتي في إطار التوجيهات الاستراتيجية للمكتب، وخاصة في ما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل.

ويتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023، تخصيص 25,5 مليار درهم، وذلك في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

وسيتم رصد 115.2 مليار درهم لمداومة وتعزيز التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري، بهدف تقوية الإنتاج بـ12.4 متر مكعب في الثانية إضافية، ووضع 3400 كلم من القنوات.

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وفي مجال الكهرباء، يتوقع المخطط غلافا استثماريا يبلغ 26,1 مليار درهم، منها 8.6 مليار درهم لإنتاج الكهرباء.

وفي العالم القروي، سيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر بـ4.2 مليار درهم لتوزيع الكهرباء ومليار واحد درهم، للكهربة القروية، وذلك بهدف تعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة 30 ألف و900 أسرة في 1270 دوارا.

ولفتئدة نفس الساكنة القروية، وفي ما محال تعميم الولوج إلى الماء الشروب، يرتقب أن يستثمر المكتب 5.7 مليار درهم لإنجاز عدة مشاريع، بهدف رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 99.3 بالمئة.