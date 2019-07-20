شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على قيادي هارب بـ«حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، "الخليج 365" (واشنطن)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس (الجمعة) عقوبات على عضو كبير في جماعة حزب الله اللبنانية، وقالت إنه «العقل المدبّر» لتفجير المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 الذي أدى لمقتل 85 مدنياً. وقال سيجال ماندلكر وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: «نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوماً مدمراً في مدينة بوينس آيرس، على أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل نحو 25 عاماً، وأدار عمليات إرهابية في نصف الكرة الغربي لصالح «حزب الله» منذ ذلك الحين» وخصصت واشنطن مكافأة أمريكية قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سلمان، مؤكدة أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان.

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، سلمان رؤوف سلمان، المولود في 5 يوينو 1963 في لبنان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: «سلمان الرضا»، و«سامويل سلمان الرضا»، و«أندريه ماركيز»، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية.