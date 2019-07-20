شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مناوشات بين عسكريين متقاعدين وقوات الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

شهد وسط بيروت أمس (الجمعة) مشادات بين عشرات المحاربين القدامى اللبنانيين وقوات الأمن أثناء محاولتهم الوصول إلى مبنى البرلمان احتجاجا على أي تخفيضات في مزاياهم بميزانية الدولة.

وخرق المتظاهرون الذين كانوا يرتدون السراويل المموهة ويلوحون بأعلام الجيش اللبناني لفائف من الأسلاك الشائكة أثناء سعيهم للاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان النواب يصوتون على الميزانية العامة الهادفة إلى تقليص العجز.

ويسعى لبنان، إحدى أكثر دول العالم المثقلة بالديون، لخفض العجز بهدف توجيه الموارد المالية نحو مسار مستدام. وتضمنت مسودة مشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان تخفيضات في مزايا المحاربين القدامى، وتجميد التقاعد المبكر من الجيش. وكان البرلمان يناقش الميزانية ويصوت على بنود فيها، ولم تتضح الصورة النهائية للمواد المتعلقة بالمتقاعدين من الجيش.