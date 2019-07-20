شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي جنوب اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (عدن)

قتل 5 من عناصر القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في أبين جنوب اليمن أمس (الجمعة)، شنّته بحسب مسؤولين أمنيين عناصر ينتمون إلى تنظيم القاعدة المتطرف. وقال مسؤول أمني في قوات الحكومة لوكالة فرانس برس: «قتل 5 جنود، وجرح عدد آخر صباح الجمعة في هجوم شنّه مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي على نقطة تفتيش في أبين» الواقعة قرب عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا.

وأفاد مسؤول أمني آخر بأن «عناصر تنظيم القاعدة استخدموا في الهجوم أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي»، مؤكدا مقتل 5 عناصر في القوات الحكومية، وإصابة آخرين. ووفقا للمسؤولين، فإن منطقة المودية (وسط أبين) حيث وقع الهجوم كانت معقلا لـ«القاعدة» في بداية سنوات الحرب، قبل أن تطردهم القوات الحكومية منها. وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين منذ 2014 لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في جنوب اليمن. وتعتبر واشنطن «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها إزاء تعزيز نفوذه.