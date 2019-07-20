اليوم.. موقع التنسيق يفتح تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

فتح موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، منذ اللحظة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر صباحا اليوم السبت، الباب أمام طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2019، ويتم فتح الموقع للطلاب قبل انطلاق أعمال المرحلة التى تبدأ يوم غد الأحد، حتى يعطى مكتب التنسيق الطلاب فرصة أكبر للتفكير وتسجيل رغباتهم.
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ومن المقرر أن تنطلق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019 غدا، الأحد، وحتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو، وذلك حد أدنى 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالب وطالبة، وللشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471إذ أنه من المقرر أن يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالب وطالبة.
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