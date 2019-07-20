الجيش الأمريكي يؤكد إرسال قوات وموارد عسكرية إلى السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، عن إرسال قوات وموارد عسكرية أمريكية إلى المملكة العربية السعودية، لضمان الدفاع عن القوات الأمريكية ومصالح واشنطن في المنطقة من التهديدات الناشئة.



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وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على استقبال قوات أمريكية على أراضي المملكة.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على استقبال المملكة قوات أمريكية، تهدف لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.