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رويترزالسبت 2019/7/20 03:28 ص بتوقيت أبوظبي
زورق تابع للحرس الثوري الإيراني
قالت الشركة البريطانية المشغلة لناقله النفط "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها مليشيا الحرس الثوري، إنها لا تزال غير قادرة على الاتصال بالناقلة وإنها لم تعد تحت سيطرة الطاقم.
وأضافت الشركة أن الناقلة البريطانية ملتزمة تماما بجميع قواعد الملاحة ولم تخترقها، وتضم 23 فردا من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين.
وكانت بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.
كما حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إيران من عواقب وخيمة إذا لم تفرج إيران عن الناقلتين اللتين تم اختطافهما خلال عبورهما مضيق هرمز.
وأكد هانت الذي تحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن طهران ستتكبد خسائر فادحة إذا تم تقييد حرية الملاحة الدولية.
وقال هانت إن لندن سترد بطريقة مدروسة لكنها قوية، على قيام مليشيا الحرس الإيراني باحتجاز ناقلة بريطانية، وتابع "هذا غير مقبول تماما.. سنرد بطريقة مدروسة لكن قوية".
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المشغلة للناقلة "ستينا إمبيرو": لم تعد تحت سيطرة الطاقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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